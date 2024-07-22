تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصريحًا مثيرًا للجدل أدلت به الفنانة المغربية أسماء الخمليشي حول رؤيتها للأمومة والإنجاب، مشيرة إلى أن عدم وجود أطفال في حياتها لا يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة لها.

ووصفت أسماء الخمليشي نفسها بأنها "أم لجميع الأطفال"، قائلة: الله لم يعطني أطفالًا، لكنه سخَّرني لأصبح أمًّا للكثيرين منهم".

وأضافت في سياق تصريحات إعلامية "أساعد الناس المحتاجين، وهذا شيء يفرحني وشرف لي".

وانقسمت ردود الفعل تجاه تصريح الفنانة اللافت، فهناك من انتقد الفنانة مؤكدًا أن الشهرة والمال لا يمكن أن يعوضا شعور الأمومة، وأنها خسرت حين راهنت عليهما، وتنكرت لغريزة الأم بداخلها.

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في المقابل، تضامن كثيرون مع الخمليشي معتبرين أن الأمومة ليست بيد الإنسان، ويجب احترام ومراعاة أحاسيس الناس في مثل هذه الظروف.

يذكر أن أسماء الخمليشي، من مواليد عام 1971، وغابت عن الساحة الفنية منذ تقديمها فيلم "الشطاح" العام الماضي.

وسطع نجمها لسنوات عديدة حيث تألقت في عدد من الأدوار التي رافقها الجدل، مثل أفلام فيها "الملح والسكر" و"محاكمة امرأة " و"المنسيون" ومسلسلات "قصة وردة " و"كاتب تحت الطلب" و"رهان " و"علاش البحر".