وفاة رضيع اختناقًا أثناء نومه بين والديه في إجازة عائلية

توفي طفل يبلغ من العمر شهرين في ظروف مأساوية أثناء قضاء إجازة مع والديه في جزيرة كريت اليونانية، في حادث هز قرية كاليفيس الساحلية.

وقالت الشرطة اليونانية إن التحقيقات الأولية تشير إلى احتمال تعرض الرضيع للاختناق أثناء نومه بين والديه، لكن التقرير النهائي للطبيب الشرعي لم يصدر بعد، ومن المقرر إجراء تشريح للجثة لتحديد سبب الوفاة بدقة.

ووردت البلاغات صباح الأسبوع الحالي وفقا لصحيفة "ميرور"، حيث عثر فريق الطوارئ على الطفل ميتًا في غرفة الفندق.

أخبار ذات علاقة السجن 20 عاماً لوالدين بعد وفاة رضيعهما جوعاً

وأُوقف الوالدان الفنلنديان، اللذان تتراوح أعمارهما بين منتصف العشرينيات وأواخرها، للتحقيق، وأُفرج عنهما لاحقًا بعد استكمال استجوابهما، وقد خضعا لاختبارات السموم، ومن المتوقع مثولهما أمام النيابة العامة.

وأكدت الشرطة أنهما يواجهان تهمة القتل غير العمد نتيجة الإهمال، ولم تُظهر التحقيقات أي دليل على وجود نية جنائية.

وأوضحت التقارير أن الوالدين كانا قد حضرا حفل زفاف في المنطقة قبل عودتهما إلى الفندق، حيث وضعا الرضيع في منتصف السرير.