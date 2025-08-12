دنيا سمير غانم تكشف لـ"إرم نيوز" تحديات تجربة "روكي الغلابة"

في موسم سينمائي يشهد انحسارًا ملحوظًا للبطولات النسائية، عادت الفنانة دنيا سمير غانم إلى شاشات السينما من جديد عبر فيلمها السينمائي "روكي الغلابة"، الذي صدر رسميًا قبل أيام، بعد غياب دام نحو عامين عن الشاشة الكبيرة.

وتشق دنيا طريقها هذا المرة سينمائيًا في تجربة تمثيلية جديدة نوعيًا، إذ تتقمص دورًا تمثيليًا في شخصية ملاكمة وحارس شخصي، ما استدعى تنفيذ مشاهد حركة وأكشن لم تؤدِّها سابقًا، ما يُمثل قفزة فنية واضحة في مسيرتها، إضافة إلى الاعتماد على كوميديا الموقف الواقعية غير المصطنعة.

وكشفت الفنانة دنيا سمير غانم في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" أنها لم تتصور يومًا أن تؤدي شخصية ملاكمة أو تعمل كـ "حارس شخصي" للفنان محمد ممدوح ضمن أحداث فيلم "روكي الغلابة"، معتبرة أن الدور حمل تحديات غير مسبوقة في مسيرتها الفنية، لا سيما مع مشاهد الحركة والأكشن التي تطلبت استعدادًا نفسيًا وجسديًا خاصًا.

وأوضحت دنيا أن أكثر ما كان يؤرقها خلال عمليات التصوير، هو خشيتها من إيذاء زملائها من غير قصد أثناء تأدية مشاهد الحركة والأكشن، بسبب اندماجها الكامل في تقمص الشخصية، مؤكدة أن تلك المخاوف كانت من أكبر العقبات التي واجهتها خلال فترة التصوير.

وأشارت إلى أنها أدت غالبية مشاهد الأكشن والحركة بنفسها، عوضًا عن الاستعانة بـ "بديل حركي" أو "دوبلير"، لافتة إلى أنه لم يتم الاستعانة به إلا في المشاهد شديدة الخطورة التي تعذر عليها تنفيذها، على حد قولها.

وعن ردود فعل المقربين منها، ذكرت دنيا ضاحكة أن الفنان حسن الرداد، زوج شقيقتها إيمي، مازحها قائلًا: "أصبحت ملاكمة في البيت"، فردت عليه مازحة: "ليس إلى هذا الحد، كل ما في الأمر أنني تقمصت الشخصية فقط".

واختتمت دنيا حديثها متمنية أن يلقى فيلم "روكي الغلابة" صدى طيبًا لدى الجمهور والنقاد على حد سواء، ووصفت التجربة السينمائية الجديدة بأنها خطوة نوعية في مسيرتها، وفق تعبيرها.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، حقق فيلم "روكي الغلابة" قرابة 30 مليون جنيه في 12 يومًا من العرض، ويُعد ذلك معدلًا مرتفعًا للغاية كبداية لعرض الفيلم في صالات السينما بمصر، مقارنة بأفلام أخرى لم تحقق قفزة مماثلة في أيامها الأولى، وسط توقعات بارتفاع غير مسبوق في إيراداته مقارنة بأعمال دنيا سمير غانم السابقة.