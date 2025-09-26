وسط مناشدات البقاء.. أشرف زكي يتلقى رفضًا رسميًا لاستقالته

لا تزال ردود الأفعال تتوالى إزاء الاستقالة المفاجئة التي أعلن عنها نقيب الممثلين المصريين الفنان أشرف زكي أمس الخميس، حيث رفض مجلس النقابة تلك الخطوة في بيان رسمي، بينما أعرب فنانون عن "صدمتهم" من القرار، فيما كشفت تقارير صحفية محلية عن السبب "المرجح" وراء تلك التطورات المتلاحقة.

ورفض مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية فى جلسة طارئة ترك زكي لمنصبه، مؤكدا على "الدور الوطني والنقابي البارز له، وما بذله من جهد وعطاء متميز في خدمة النقابة وأعضائها والدفاع عن مصالحهم".

وأضاف البيان: "يعبر المجلس عن ثقته الكاملة في قيادة السيد النقيب ودعمه المستمر، ولهذا فقد قرر المجلس بالإجماع رفض تركه موقعه شكلاً وموضوعاً".

واختتم البيان: "ويهيب المجلس بالسيد النقيب مواصلة عمله فى قيادة النقابة لما فيه خير الأعضاء والمصلحة العامة".

ورجح مراقبون أن يكون ترشيح أشرف زكي للتعيين في "مجلس الشيوخ"، الغرفة الثانية من البرلمان المصري بعد مجلس النواب، بفصله التشريعي الثاني "2025 – 2030" هو السبب وراء تلك الخطوة التي عارضها أيضا كثير من المشاهير ومنهم الفنانة والإعلامية نشوى مصطفى والمخرج البارز يسري نصر الله.

وقالت نشوى مصطفى عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "أشرف ليس مجرد نقيب، هو سند في الشدة لكل عضو في النقابة، هو بالنسبة لي أخ، والشدة والمواقف الصعبة تظهر معادن البشر، أتمنى أن يتراجع عن قراره لأنه يتنفس بمساعدة زملاءه".

وخاطبه نصر الله في تعليق عبر "فيسبوك" قائلا: " يا دكتور أشرف، الشيء الوحيد الذي يجعلني أتقبل استقالتك هو أن تكون حالتك الصحية، بعد الشر، تتطلب هذا، لكن فيما عدا ذلك أنت بالنسبة لكل العاملين في المجال نقيب المهن التمثيلية والرجل الذي يقف دائما إلى جوار الممثلين ويحل مشاكل الجميع".

وكان أشرف زكي أعلن انتهاء فترة توليه رئاسة نقابة المهن التمثيلية في مصر، مؤكدًا أنه "أدى واجبه المهني والنقابي بكل إخلاص وتفانٍ طوال السنوات الماضية"، التي وصفها بأنها "من أجمل مراحل حياته".

وفي بيان رسمي صدر عنه، قال زكي: "جاءت اللحظة الحاسمة التي أترجل فيها عن موقعي نقيبا للمهن التمثيلية، ليكمل من بعدي زملاء آخرون مسيرة العمل والعطاء، بعد سنوات من العمل داخل النقابة، كانت مليئة بالتحديات والنجاحات".

وتوجه نقيب الممثلين السابق بالشكر العميق إلى الجمعية العمومية وأعضاء مجلس النقابة، مثمنًا دعمهم وثقتهم المستمرة خلال فترة ولايته، مضيفا: "أغادر اليوم موقعي الرسمي، لكنني سأظل دائمًا ابنًا وفيًا لهذا الكيان الكبير، داعمًا له بكل ما أملك من محبة وإخلاص".

وشغل الفنان منصب النقيب نحو 10 أعوام، ترك بها بصمة واضحة في العمل النقابي، حيث أسهم في تطوير الخدمات الاجتماعية للأعضاء، كما حرص على الظهور بقوة في المناسبات الفنية والاجتماعية، لا سيما مراسم تشييع الفنانين الراحلين.

وشهدت النقابة في عهده افتتاح "دار رعاية الفنانين"، إلى جانب إطلاق "مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري"، في إطار سعيه المستمر لإعلاء قيمة الفن والمسرح، وتوفير الدعم اللازم للعاملين في مجال التمثيل.