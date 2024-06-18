قطّع جثثهم.. تفاصيل قتل مصري لـ 4 من مواطنيه في البصرة

وتعد هذه الجريمة الأولى من نوعها في العراق التي يقدم فيها مواطن أجنبي على قتل هذا العدد من أقرانه من الجنسية ذاتها في حادثة هزت مدينة البصرة والعراق عمومًا.

بدوره، أفاد مصدر برتبة ضابط في شرطة قيادة البصرة لـ"إرم نيوز"، بأنّ الجاني لم يفصح حتى الآن في التحقيقات الأولية عن الأسباب الحقيقية وراء ارتكابه للجريمة، "تارة يقول إنه بسبب التنمر عليه من قبلهم، وتارة يقول إنهم سرقوا جزءًا من أمواله، إلا أن المحققين لم يقتنعوا بهذه الأسباب التافهة كلها، كون الجريمة ارتكبت مع سبق الإصرار والترصد".

وبحسب مصادر "إرم نيوز" تبين أن المتهم المصري يدعى عبد اللطيف عبد الله، وهو من مواليد العام 1978.

ولم تُدلِ القنصلية المصرية في البصرة أو سفارتها في بغداد بأي تعليق حول الحادثة، وبحسب مصادر في الخارجية فإنها تتابع القضية مع الأجهزة الأمنية العراقية المختصة، فيما تستعد لنقل جثامين الضحايا الأربع بعد الانتهاء من تقرير الطب العدلي النهائي والقضية.

وحول محاكمة الجاني فيما ستتم في العراق أو إمكانية نقله إلى مصر، يقول الخبير القانوني، عادل محسن، لـ"إرم نيوز"، إن "العراق لا يمكن أن يسلم الجاني إلى الجانب المصري، لأن التشريع العراقي يستند إلى الاختصاص المكاني في الفعل والجرم، والذي حدده بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة كلها أو جزء منها أو أي فعل متمم لها أو أي نتيجة عليها أو فعل يكون جزءًا من جريمة مركبة أو مستمرة أو متتابعة، ويُحاكم في العراق وفي مدينة البصرة تحديدًا وهو موقع الجريمة الأصلي".

وأشار إلى أن "الجاني على الرغم من أنه قُبِض عليه في العاصمة بغداد إلا أنه يُحال بالتأكيد إلى البصرة، ليُحاكم هناك"، متوقعًا "الحكم بالإعدام بحق الجاني، وفق المادة (406) 1/1000 من قانون العقوبات العراقي والتي تنص على تشديد العقوبة للإعدام في حال القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد".