"بطل شفاء أنغام".. من هو الطبيب الفلسطيني أيمن الآغا؟

لفت أنظار جمهور أنغام "الشكر الحار" الذي وجهته للطبيب أيمن الآغا الذي أجرى لها جراحة دقيقة في البنكرياس بإحدى المستشفيات بألمانيا مؤخرًا، ضمن رحلة علاجية صعبة وطويلة تصدرت اهتمام الرأي العام مؤخرا.

ووصف كثيرون الآغا بـ "بطل شفاء أنغام"، مستشهدين بما ذكرته عنه في "رسالة الشكر" الصوتية التي بثتها عبر صفحتها بموقع "إنستغرام"، إذ قالت في نبرة مؤثرة: "أشكر الدكتور أيمن الآغا، العربي الفلسطيني، الذي كان سبب شفائي بعد ربنا سبحانه".

وتداول نشطاء المعلومات الأساسية حول الآغا، والتي تشير إلى كونه بروفيسورا وطبيبا ألمانيا شهيرا من أصل فلسطيني، وهو خبير في جراحة المناظير والغدد الصماء وله العديد من الأبحاث العلمية وشارك في العديد من المؤتمرات في مختلف دول العالم.

وسبق أن حقق سبقا طبيا عالميا، حيث أجرى عملية جراحية تعتبر الأولى من نوعها لزراعة إحدى فصوص "الغدّة جارة الدرقية" والتي تم استئصالها من رقبة شقيق مريضة وزرعها في ذراعها.

ويرأس الطبيب حالياً قسم الجراحة في مستشفى "يوجن هاوزن" بمدينة ميونيخ الألمانية، وهو عضو نشط في تجمع "الأطباء الفلسطينيين في أوروبا"، كما سبق أن حضر إلى فلسطين وأجرى عمليات تطوعية في "مجمع فلسطين الطبي" بمدينة رام الله.