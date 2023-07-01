منة شلبي تكشف سبب خلافها مع هند صبري

وأضافت منة شلبي أنها في بداية مشوارها كانت تختار أدوارا جريئة وشاركت بفيلم "بحب السيما"، وعلى غرارها شاركت هند صبري آنذاك في فيلمي "مواطن ومخبر وحرامي" و"مذكرات مراهقة"؛ ما جعل بينهما مقارنة.

ولفتت إلى أنه نظرا لصغر سنهما آنذاك، كانت الأقاويل التي تنقل لهما تصدقانها فورا، الأمر الذي خلق حاجزا بينهما، لكنه لم يتسبب بخلاف ظاهر.

وأشارت إلى أنها اضطرت مرة لمشاركتها في فيلم، حيث تعاملت كل منهما مع الأخرى بفوقية، لكن وجود الفنانة المعتزلة حنان ترك معهما، جعلهما تتقربان من بعضهما، مبينة أنه عرض عليهما لاحقا العمل في فيلم "بنات وسط البلد"، وكان عليهما أن تؤديا دور صديقتين، وآنذاك اجتمعتا في منزل المخرج محمد خان، وأثناء قراءتهما نص الفيلم، تبادلتا الحديث، ليتبين لهما أنهما وقعتا ضحية أقاويل لا أساس لها من الصحة.

وأكدت الفنانة المصرية أن العلاقة بينها وبين هند صبري تغيرت منذ ذلك الحين، وجمعتهما صداقة إلى يومنا هذا.