الإكوادور.. تعفن عشرات الجثث مجهولة الهوية داخل مشرحة

أفادت وسائل الإعلام الإكوادورية، بالعثور على العديد من الجثث المتحللة في مشرحة "غواياكيل" في الإكوادور، حيث تم الإبلاغ عن روائح كريهة تنبعث من تعفن الجثث المتراكمة في الثلاجات المتضررة في المشرحة.

وأوضحت هيئة الطب الشرعي أن ثلاجتي تبريد في وسط مشرحة "غواياكيل" تعرضتا لأضرار بسبب تغيرات الجهد التي حدثت خلال فترات تقنين الطاقة التي طبقتها الحكومة، مع انقطاع التيار الكهربائي الذي استمر حتى 13 ساعة يوميًّا.

وأشارت الهيئة إلى أنه بالإضافة إلى الأعطال الكهربائية في الثلاجات المُبردة، كانت هناك أيضًا زيادة في الجثث مجهولة الهوية؛ وذلك بسبب زيادة العنف الإجرامي في البلاد، حيث تواجه الحكومة "نزاعا داخليا مسلحا" ضد عصابات الجريمة المنظمة.