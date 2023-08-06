3 قتلى و11 إصابة بانهيار 5 مبانٍ في إيران

قتل ثلاثة من عناصر الشرطة الإيرانية، وأصيب 11 مدنيًا بجروح في انهيار مبانٍ، اليوم الأحد، جنوب غرب العاصمة طهران، وفق وكالة أنباء الطلبة "إسنا".

وقالت الوكالة إن الشرطة انتشرت في مكان الحادث "لمؤازرة عناصر بلدية" طهران، الذين كلفوا بهدم "مبان سكنية عدة غير مرخصة".

ونقلت "إسنا" عن شرطة طهران قولها إن خمسة مبان انهارت فجأة خلال العملية؛ "بسبب عدم الامتثال لإجراءات سلامة البناء".

وأضافت أن العمليات ما زالت جارية للبحث عن "أشخاص آخرين محاصرين تحت الأنقاض"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

من جانبه، أكد مسؤول في بلدية طهران، أمس السبت، أن أكثر من 46 ألف مبنى غير مرخص تم هدمها خلال العامين الماضيين، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "هامشهري" اليومية التابعة لبلدية العاصمة.

وفي أيار/مايو 2022، أدى انهيار بناء قيد الإنشاء في مدينة عبادان إلى مقتل 43 شخصًا.

وأثارت هذه الكارثة سلسلة من التظاهرات في البلاد تضامنًا مع أسر الضحايا، وتنديدًا بالسلطات المتهمة بالفساد وعدم الكفاءة.