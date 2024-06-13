بسبب زواجه بثانية.. يمنية تُنهي حياة شريكها بـ21 طلقة

أنهت امرأة يمنية في العقد الخامس من عمرها حياة شريكها بـ21 طلقة؛ بسبب زواجه عليها.

وعلمت المرأة وهي من قرية "الصيفية" بمنطقة "الشجابي" التابعة لمديرية "شرعب الرونة" ضمن حدود محافظة تعز، جنوبي غربي البلاد، أن زوجها تزوج عليها.

وتحدثت مصادر محلية عن أن المرأة أطلقت 21 رصاصة من سلاح ناري على زوجها لترديه قتيلا في الحال، مشيرة إلى أن المجني عليه يدعى "فيصل أحمد حسام".