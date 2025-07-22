بطل البانتوميم.. المسرح القومي يعيد أحمد نبيل للضوء بعد 12 عاما (فيديو)

كرّم المهرجان القومي للمسرح المصري الفنان أحمد نبيل قائد فن البانتوميم في مصر، وذلك خلال حفل افتتاح الدورة الـ18 من المهرجان.

واعتلى أحمد نبيل خشبة المسرح القومي وقدم عرضا مميزا نال إعجاب الحضور. وخلال كلمته أكد الفنان على سعادته بالتكريم، قائلا: "أشكركم على الاستقبال الجميل، واشتقت لكم، وأنا بدأت في مسرح الأطفال، وفي سنة 2012، وقفت على نفس المسرح ولكن اعتزلت بعدها، وأنا اليوم أسعد إنسان لأن بلدي هي التي تكرمني".

وتصدّر اسم أحمد نبيل ترند مؤشرات البحث بعد ظهوره الأخير، وبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتبادل مقطع فيديو له مبديين إعجابهم بأدائه المميز على الرغم من وصوله لهذا العمر وغيابه عن الأضواء منذ سنوات طويلة.

وولد الفنان المصري أحمد نبيل في حي كرموز بالإسكندرية عام 1943، وعشق تقليد المشاهير منذ صغره، وكان يبهر أسرته وأًصدقاءه بتقليده لشارلي شابلن وأبوت كيستلو، وخلال فترة المدرسة والجامعة اشتهر بتقديم هذا الفن وحقق شهرة كبيرة في الإسكندرية.

وقرر أحمد نبيل أن يحترف في هذا المجال، ودرس البانتوميم في الإتحاد السوفيتي، وقرر المغادرة لأذربيجان لدراسة إخراج هذا الفن.

وخلال مسيرته الفنية شارك أحمد نبيل في العديد من الأعمال الفنية المميزة مثل رأفت الهجان، والسيرة الهلالية، والوتد، والزيني بركات، والكرنك، إلى جانب فوازير أم العريف مع الفنانة نيللي.

وحصل أحمد نبيل على العديد من الجوائز الفنية كان أبرزها جائزة الفنان المتميز في العالم العربي مرتين، الأولى عام 1984 في مهرجان البحرين، والثانية في مهرجان المسرح العربي 1990 في عمان، ودرع وزارة الدفاع المصرية، ودرع جامعة القاهرة، إلى جانب تكريمات خاصة من جامعة جنيف واتحاد الأدباء فى الهند وجامعة سيدني بأستراليا.

وأعلن أحمد نبيل الاعتزال نهائيا منذ عام 2011، وذلك لعدم قدرته على مواكبة التغييرات التي حدثت في المجال خلال السنوات الماضية، ذلك إلى جانب شعوره بالخذلان من بعض العاملين في الوسط، ليقرر الاكتفاء بتدريس المسرح في جامعة الإسكندرية.