السعودية.. ما حقيقة ظهور حيوان غريب بأحد المتنزهات؟

أصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية توضيحًا بشأن مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لـ"حيوان غريب" بمتنزه المربع في محافظة أحد رفيدة.

وقال المركز في تنويه نشره عبر حسابه على "توتير"، إنه أرسل فريقًا ميدانيًّا يوم الأربعاء الماضي إلى متنزه المربع بعد تداول مقطع فيديو يشير لوجود حيوان غريب فيه.