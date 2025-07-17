كلوي كارداشيان ترد على اتهامات التلاعب بصورها

قالت كلوي كارداشيان، 41 عامًا، في بودكاستها Khloé in Wonderland إنها لم تعد تستخدم تطبيقات تعديل الصور مثل الفوتوشوب لتغيير مظهرها، وذلك ردًا على تعليق من أحد المتابعين قال فيه: "أنتِ تعدّلين كل صورة تنشرينها".

واعترفت كلوي بأن هذا الاتهام كان صحيحًا في السابق، لكنها تؤكد أنه لم يعد كذلك اليوم. وأوضحت أنها، مثل كثيرين، كانت مهووسة بفلاتر التجميل ولم تستطع رؤية نفسها من دونها، لكنها أعادت برمجة تفكيرها لتتقبل شكلها الطبيعي.

وأشارت كلوي إلى أن البث عبر الفيديو، كما تفعل في بودكاستها، يقلّل من فرص التلاعب بالمظهر باستخدام الفلاتر أو التعديلات. وأضافت"أنا أفضّل نفسي في الفيديو أكثر من الصور الثابتة.. لست الأجمل في الصور، وألتقط مئات الصور لأختار واحدة فقط تعجبني، وهذا من حقي".

كما عبّرت كلوي عن خجلها من بعض الصور القديمة المعدلة التي جعلتها تبدو "كأنها شخصية كرتونية"، مضيفة "من المُحرِج أنني كنت أعتقد أن هذا مظهري الحقيقي".

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ورغم تصريحاتها، لاحظ عدد من المشاهدين خلال البث المباشر أن كلوي ما زالت تستخدم فلاتر، وكتب أحدهم: "هذا الفيديو نفسه يتضمن فلتراً، عن ماذا تتحدثين؟"، بينما قال آخر "لماذا ما زلتِ تكذبين يا كلوي؟ كلنا نعرف أنكِ ما زلتِ تفعلين ذلك".

وتناولت كلوي الموضوع ضمن حلقة خصصتها للرد على الشائعات المتداولة عنها وعن عائلتها، وقالت إن فريقها جمع لها بعض الشائعات المنتشرة لتقرأها وتناقشها على الهواء. وأشارت إلى أن بعضها غريب جدًا، مثل شائعة قديمة عن خطفها لحيوانات الراكون، ووصفتها بأنها "سخيفة وغريبة".







