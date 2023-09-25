هل يتسبب "الحب الفاشل" بمرض "متلازمة القلب المكسور"؟

تنعكس حياتنا العاطفية السيئة مثل قصة حب فاشلة، على صحتنا الجسدية وفق ما أكده أخصائي أمراض القلب وأخصائي التشخيص الوظيفي، الدكتور غليب بويكوف.

وأشار بويكوف في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، إلى أن هذه الحالات تؤدي إلى مرض يسمى "متلازمة القلب المكسور أو متلازمة تاكوتسوبو (من اليابانية - "فخ الأخطبوط")، هو مرض نادر يصيب النساء أكثر لعاطفتهن العالية، ويرتبط بفورة عاطفية حادة، سلبية وإيجابية.

ويكشف الأخصائي أن المشاعر القوية، تطلق كمية كبيرة من الهرمونات في الدم، ما يؤدي إلى تغيير في شكل جدران حجر القلب، ما يمنعه من تنفيذ وظيفته بشكل شبه كامل، وهذا يحاكي علامات الأزمة القلبية في صورة مخطط القلب الكهربائي. وفي النتيجة يشبه القلب مصيدة الأخطبوط على شكل الجرة المستخدمة في اليابان. وهذه الحالة تكون مصحوبة بألم في القلب يشبه الألم الناجم عن احتشاء عضلة القلب".

ويوضح بويكوف أن الألم يمكن أن يختفي تلقائياً في بعض الحالات، ويمكن استعادة وظيفة القلب بالكامل.

ونصح الطبيب "في جميع الأحوال؛ وعند ظهور مثل هذه الأعراض، يجب على الشخص استشارة الطبيب على الفور".