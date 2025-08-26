" 250 فيديو فاضحا".. القبض على البلوغر المصرية بسنت محمد

ألقت السلطات الأمنية اليوم الثلاثاء، القبض على البلوغر المصرية بسنت محمد بتهمة "تقديم محتوى هابط يتضمن مساسا بالقيم المجتمعية"، عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لاسيما "تيك توك".

وحددت البلاغات المقدمة ضد المتهمة 250 مقطع فيديو "تحتوي على رقص في بث مباشر وحركة وكلمات ذات إيحاءات خارجة"، وفق ما جاء في الاتهامات.

وعثرت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية على عدة هواتف آيفون وخمور ومخدرات بحوزة المتهمة، حيث تم التحفظ على المضبوطات واقتيادها إلى ديوان قسم الشرطة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وسبق أن ألقت أجهزة الأمن عام 2020 القبض على بسنت محمد عقب نشرها فيديوهات خادشة للحياء، ومنافية للآداب العامة، بعد أن تصدر اسمها مؤشرات البحث على محرك "غوغل".

والبلوغر من مواليد محافظة مطروح، تبلغ من العمر 24 عامًا، ويتابعها ما يقرب من مليوني ونصف المليون على "إنستغرام" فقط.