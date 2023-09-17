إنقاذ سيدتين بعد بقائهما أسبوعا تحت الأنقاض في درنة (فيديو)

أعلن الهلال الأحمر الليبي، اليوم الأحد، أن فرق الإنقاذ استطاعت إنقاذ سيدتين على قيد الحياة من تحت الأنقاض، في مدينة درنة الواقعة على ساحل البحر المتوسط شمال شرق ليبيا.

ولم يورد الهلال الأحمر أية معلومات بشأن الحالة الصحية للسيدتين، اللتين مكثتا تحت الأنقاض نحو 7 أيام، منذُ أن اجتاحت العاصفة "دانيال" المدينة المنكوبة، يوم الأحد الماضي، مما أسفر عن مقتل ونزوح الآلاف.