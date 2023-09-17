إنقاذ سيدتين بعد بقائهما أسبوعا تحت الأنقاض في درنة (فيديو)
أعلن الهلال الأحمر الليبي، اليوم الأحد، أن فرق الإنقاذ استطاعت إنقاذ سيدتين على قيد الحياة من تحت الأنقاض، في مدينة درنة الواقعة على ساحل البحر المتوسط شمال شرق ليبيا.
ولم يورد الهلال الأحمر أية معلومات بشأن الحالة الصحية للسيدتين، اللتين مكثتا تحت الأنقاض نحو 7 أيام، منذُ أن اجتاحت العاصفة "دانيال" المدينة المنكوبة، يوم الأحد الماضي، مما أسفر عن مقتل ونزوح الآلاف.
وإلى اليوم تواصل فرق البحث والإنقاذ جهودها للبحث عن ناجين. ووسط تضاؤل الأمل، تنصب أغلب الجهود على إخلاء الجثث التي يلفظها الشاطئ، الذي صعّب ارتفاع الأمواج فيه من عمليات البحث والإنقاذ.
وكانت آخر حصيلة أعلنها وزير الصحة في حكومة شرق ليبيا عثمان عبدالجليل، يوم أمس السبت، تحدثت عن 3252 قتيلا، في حين حذرت منظمات إنسانية دولية ومسؤولون ليبيون من أن الحصيلة النهائية قد تكون أعلى بكثير؛ بسبب عدد المفقودين الكبير والذي يقدّر بالآلاف.