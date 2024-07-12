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"عصابات" المغربي يحصد "السوسنة السوداء" لمهرجان عمّان السينمائي

"عصابات" المغربي يحصد "السوسنة السوداء" لمهرجان عمّان السينمائي
أردنيون يحضرون فيلما ضمن فعاليات المهرجانالمصدر: أ ف ب
وكالات
وكالات
12 يوليو 2024، 6:18 ص

فاز فيلم "عصابات" للمخرج المغربي كمال الأزرق بجائزة "السوسنة السوداء" لأفضل فيلم روائي طويل في الدورة الخامسة لمهرجان عمّان السينمائي الدولي، التي اختتمت فعالياته أمس الخميس، بمقر الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.

ووفق وكالة أنباء "رويترز"، حصل بطل العمل عبد اللطيف المستوري على جائزة أفضل ممثل، فيما حصلت اليمنية عبير محمد على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم اليمني "المرهقون" الذي نال كذلك جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

وذهبت جائزة الجمهور للفيلم الأردني (إن شاء الله ولد) من إخراج أمجد الرشيد وبطولة منى حوا وهيثم عمري ويمنى مروان ومحمد جيزاوي.

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 وفي مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، فاز بجائزة "السوسنة السوداء" فيلم "ق" للمخرجة جود شهاب من لبنان، فيما ذهبت جائزة لجنة التحكيم للفيلم الأردني "حلوة يا أرضي" للمخرجة سارين هايربديان.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة، فاز بالجائزة الفيلم الأردني "الحرش" للمخرج فراس الطيبة وفيلم "وذكرنا وأنثانا" للمخرج أحمد اليسير من الأردن، فيما منحت لجنة التحكيم جائزتها للفيلم اللبناني "عصفور كشاف" من إخراج دوان القاوقجي.

وفي قسم الأفلام العالمية الطويلة، وهو غير تنافسي، منح الجمهور "السوسنة السوداء" للفيلم الأمريكي "قضية الغرباء" من إخراج براندت أندرسن.

وكان المهرجان الذي يسلط الضوء بشكل رئيس على الأعمال الأولى للفنانين من مخرجين وكتاب وممثلين قد انطلق في الثالث من يوليو /تموز بمشاركة أكثر من 50 فيلمًا، وشمل برنامجه تنظيم ورش عمل وجلسات نقاش.

فيلم

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