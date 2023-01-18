يضم مقتنيات نادرة.. افتتاح متحف يعود للدولة المهدية في السودان

اُفتتح في مدينة امدرمان السودانية، اليوم الأربعاء، متحف بيت الخليفة المجتمعي، بعد ترميمه، ليصبح أحد الأماكن التي تحتوي على مقتنيات حقبة مهمة من تاريخ السودان.

وجرى ترميم متحف "بيت الخليفة المجتمعي" بتمويل من المجلس الثقافي البريطاني ومؤسسة أليف، وبتعاون مع المركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية، وجهات محلية.

ويقع متحف "بيت الخليفة المجتمعي" في منطقة الموردة بمدينة أمدرمان، شرق الساحة المعروفة بـ "حوش الخليفة"، حيث كان في الأصل عبارة عن منزل سكن الخليفة عبدالله التعايشي، وتم تحويله لاحقاً لمتحف يضم مقتنيات تعود لحقبة الدولة المهدية التي حكمت السودان في الفترة من 1885 إلى 1889، قبل سقوطها على يد البريطانيين.