الكويت.. عودة الخلاف الرسمي الطريف بين منطقتي العديلية والفيحاء

عاد الخلاف الرسمي والطريف بين منطقتي العديلية والفيحاء في العاصمة الكويتية، حول جسر مشاة يربط بينهما، للواجهة مجدداً، بعد صدور توصية حكومية بإقامة الجسر رغم وجود اعتراضات.

وقررت بلدية العاصمة في أواخر العام 2020، إقامة جسر مشاة يربط بين العديلية والفيحاء اللتين يفصل بينهما طريق سريع، قبل أن تفاجأ البلدية وسكان الفيحاء باعتراض من بعض أهالي العديلية.