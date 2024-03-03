الكويت.. عودة الخلاف الرسمي الطريف بين منطقتي العديلية والفيحاء
عاد الخلاف الرسمي والطريف بين منطقتي العديلية والفيحاء في العاصمة الكويتية، حول جسر مشاة يربط بينهما، للواجهة مجدداً، بعد صدور توصية حكومية بإقامة الجسر رغم وجود اعتراضات.
وقررت بلدية العاصمة في أواخر العام 2020، إقامة جسر مشاة يربط بين العديلية والفيحاء اللتين يفصل بينهما طريق سريع، قبل أن تفاجأ البلدية وسكان الفيحاء باعتراض من بعض أهالي العديلية.
وتسبب ذلك الاعتراض المفاجئ، بنشوء خلاف أخذ طابعاً طريفاً في المجالس واللقاءات العائلية، مالبث أن انتقل لوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بينما تم تأجيل إنشاء الجسر منذ ذلك الحين.
وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي، حالياً تعليقات مماثلة، أعاد ذكريات ذلك الخلاف الطريف والساخر للواجهة مجدداً؛ إذ نقلت وسائل إعلام محلية في اليومين الماضيين، عن مدير عام البلدية سعود الدبوس، قوله، إن البلدية توصي بضرورة إقامة الجسر.
وكتب أحد المغردين في تعليق ساخر "والحين ما يبون جسر مع الروضة؟ العديلية ناوين حكم ذاتي، شكلكم طايحين من عينكم الفيحاء والروضة".
وقال ️علي الرغيب في سياق طريف أيضاً "أهل العديلية فيهم شوفة نفس والا ليش يرفضون جسر مع الفيحاء العظيمة".
وقال ثالث "عشتووو وليش رافضين 😂 منه عليكم نحط لكم جسر ويازينها ويازين أهلها يبا #الفيحاء_غير غييييير سنع والله 🌹🌹🌹 ممكن سؤال يا أهالي منطقة العديلية شنو سبب رفضكم للجسر ؟؟!!!! أتحفونا ونبي نسمعكم 😁".
ويقول بعض المعترضين من أهالي العديلية على إقامة الجسر، إنه سيكون سبباً لعبور وافدين أجانب مخالفين لنظام الإقامة، أو عازبين من الفيحاء لمنطقتهم؛ ما قد يتسبب بحدوث مشاكل أو حتى جرائم.
ويرد أهالي الفيحاء، بأن منطقتهم نموذجية مثل منطقة العديلية، وأن الجسر يوفر وسيلة آمنة للعبور بدلاً من قطع الطريق السريع.