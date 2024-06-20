فيديو يوثق "مزحة" بين نادين الراسي وباسم ياخور يثير الجدل
أثار فيديو وثق مزاح الفنانة اللبنانية نادين الراسي مع الفنان السوري باسم ياخور، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتفاعل متابعو مواقع التواصل مع الفيديو، الذي وثق قيام الراسي بإزاحة يد ياخور بشكل مفاجئ عن مقود السيارة، بينما كان يتحدث إلى أحدهم، لتظهر لاحقا علامات الصدمة عليه وسط ضحك الفنانة اللبنانية.
وعلق الفنان السوري لاحقا بعد أن أدرك "المقلب"، بالقول: "الله يثبت علينا العقل والدين يارب".
وتباينت آراء المتابعين إزاء الفيديو، فمنهم من اتهم الفنانين بـ"فبركة" المشهد، والاتفاق عليه مسبقا، بدعوى أن "ياخور لم يكن ممثلاً ناجحاً في تصنّع اختلال التوازن"، بعد أن سقط ذراعه على حين غرّة عن المقود، بسبب حركة نادين الراسي المفاجئة.
كما اتهم آخرون الفنانين الراسي وياخور، بالرغبة في حصد تفاعل من خلال المشهد التمثيلي، في حين اعتبر آخرون أن المزحة كانت "لطيفة".
وجاءت المزحة بين نادين الراسي وباسم ياخور، أثناء تصويرهما عملا يتشاركان بطولته.