فيديو يوثق "مزحة" بين نادين الراسي وباسم ياخور يثير الجدل

وتباينت آراء المتابعين إزاء الفيديو، فمنهم من اتهم الفنانين بـ"فبركة" المشهد، والاتفاق عليه مسبقا، بدعوى أن "ياخور لم يكن ممثلاً ناجحاً في تصنّع اختلال التوازن"، بعد أن سقط ذراعه على حين غرّة عن المقود، بسبب حركة نادين الراسي المفاجئة.

كما اتهم آخرون الفنانين الراسي وياخور، بالرغبة في حصد تفاعل من خلال المشهد التمثيلي، في حين اعتبر آخرون أن المزحة كانت "لطيفة".

وجاءت المزحة بين نادين الراسي وباسم ياخور، أثناء تصويرهما عملا يتشاركان بطولته.