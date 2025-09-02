أحداث وتطورات مثيرة في الموسم الثاني من مسلسل The Pitt

تستعد منصة HBO Max لإطلاق الموسم الثاني من مسلسلها الدرامي الشهير The Pitt في يناير 2026، بعد نجاح موسمه الأول.

الإعلان التشويقي الجديد كشف مشاهد مثيرة تبدأ برضيع في غرفة الطوارئ، قبل أن تظهر شخصية الطبيبة سميرة موهان في موقف يعكس شدة الضغوط داخل مركز علاج الصدمات في بيتسبرغ.

وخلال ندوة Sublime Primetime Drama التي نظمها اتحاد كتاب أمريكا، تحدث مؤلف العمل آر سكوت جيميل بنبرة مازحة عن الصعوبات التي واجهها فريق التصوير مع وجود طفل رضيع ضمن الأحداث، موضحًا أن "الرُضع لا يمكنهم العمل لأكثر من 20 دقيقة في المرة الواحدة، ما اضطرنا لاستخدام أكثر من طفل واحد، ومع طول فترة التصوير قد يبدأ الرضيع بالمشي قبل أن نُنهي العمل".

والمسلسل ليس غريبًا عن التعامل مع الأطفال في أحداثه؛ ففي الموسم الأول برزت حلقة مؤثرة حملت عنوان الساعة الثانية ظهرًا، من كتابة جو ساكس، حيث عالجت قصة طفلة فقدت أختها غرقًا.

آنذاك، لجأت الطبيبة ميليسا كينغ إلى طريقة مبتكرة لمساعدتها عبر استخدام دمية "دبدوب" لنقل رسائل الطفلة إلى أختها الراحلة، وهو مشهد حظي بإشادة واسعة وتعاطف.

ويواصل The Pitt جذب الأنظار بعد ترشحه لعدد من جوائز إيمي هذا العام، من بينها: أفضل مسلسل درامي، أفضل ممثل (نواه وايل)، أفضل كتابة لكل من ساكس وجيميل، إلى جانب ترشيحات لفئة أفضل ممثلين مساعدين لكاثرين لناسّا وشون هاتوسي.