علقت الناقدة الفنية المصرية حنان شومان، عبر حديث خاص مع "إرم نيوز"، على تأثير أزمات الفنانين الشخصية على حياتهم العملية والفنية، مرجحة أن هذا التأثير يعود للكثير من الأسباب، من بينها البيئة والثقافة والتعليم ومدى تطوير الفنان لنفسه، وفصل حياته الشخصية عن العملية.

شيرين لم تطور نفسها

وأردفت: "الفنان هو إنسان بالمقام الأول، من الطبيعي أن تؤثر عليه أزماته كأي إنسان عادي، لكن من الضروري أن يمتلك القدرة على الفصل بين التجارب الحياتية والعملية، ليستمر ويتجاوز أي عقبات وأزمات تواجهه".

واستدلت الناقدة المصرية على حالتي شيرين عبدالوهاب وياسمين عبدالعزيز، إذ وصفت الأولى بأنها لم تستطع تجاوز أزماتها، على عكس ياسمين التي استطاعت أن تتجاوزها، وتقوم وتفصل بينها وبين طريق نجوميتها، دون أن يؤثر ذلك عليها بالسلب، أو على حضورها".

وأضافت شومان: "شيرين عبدالوهاب لم تستطع التعامل مع الشهرة والنجومية التي آلت إليها، أعتقد أن هناك تأثيرا كبيرا للبيئة التي نشأت بها، ولم تستطع تطوير نفسها، كي تُدير حياتها الخاصة والعملية بشكل مُنفصل، دون أن تُعيق الأزمات طريق نجوميتها".

وواصلت الناقدة: "فاتن حمامة من المُلهمات، اللواتي لم يتأثرن بأي أزمات شخصية، خصوصا في قصة الحب التي جمعتها بالممثل عمر الشريف، ومن ثم الانفصال فيما بعد".

وفيما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي بينت شومان أن "المواقع لها دور كبير في التأثير على الفنانين، حيث جعلت حياة الفنان قريبة من الجمهور، وتُبرز الأزمات والسلبيات أكثر من الإيجابيات".

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كما أشارت إلى أن المشاهير باتوا يدفعون ثمناً باهظا كضريبة للشهرة والنجومية، إذ ترى أن الشهرة لا يُمكنها تعويض الفنان عن خسارة الاستقرار الذي يتمتع به الأشخاص العاديون في الحياة.

ووصفت الأمر: "لا يُمكن أن توازي الشهرة أي ضريبة أخرى يدفعها الفنان من حياته الخاصة نظير شهرته الفنية".

وأنهت شومان حديثها، بالإشارة إلى حوادث مأساوية تعرض لها كبار النجوم، الذين وصفتهم بأنهم لم يستطيعوا إدارة وفصل حياتهم الخاصة عن الشهرة والنجومية، واستدلت بحالتي انتحار "داليدا" و"روبن ويليامز"، وقالت إن هذين الحادثين المأساويين جاءا نتيجة تأثير أزمات شخصية أثرت عليهما وأودت بحياتهما بشكل مؤسف.