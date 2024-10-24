بتهم اغتصاب واعتداء جنسي.. تأجيل محاكمة هارفي واينستين إلى 2025

قرر قاضٍ أمريكي تأجيل محاكمة جديدة في نيويورك للمنتج الهوليوودي السابق هارفي واينستين بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي، إلى العام 2025، بحسب فرانس برس.

وظهر واينستين (72 عامًا) على كرسي متحرك وبدا شاحبًا ومنهكًا جسديًا، بعد يومين من كشف وسائل إعلام أمريكية أنه مصاب بسرطان النخاع العظمي.

ويُفترض أن تُعاد في نيويورك محاكمة المدير السابق لاستوديوهات "ميراماكس"، بعد القرار المفاجئ لمحكمة الاستئناف في نهاية أبريل، بإلغاء إدانته سنة 2020 بتهمة اغتصاب الممثلة جيسيكا مان في 2013، والاعتداء الجنسي في 2006 على مساعدة الإنتاج ميمي هالي.

وحُدد في البداية تاريخ 12 نوفمبر موعدًا لإطلاق المحاكمة. لكن ممثلي الادعاء اتهموه بارتكاب اعتداء جنسي آخر في أحد فنادق مانهاتن في ربيع 2006، وهي تهمة أكد هارفي واينستين أنه بريء منها، مطالبًا بمحاكمة منفصلة.

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والأربعاء، حدد القاضي كيرتس فاربر 29 يناير 2025 موعدًا لجلسة جديدة سيتم خلالها تحديد موعد إطلاق محاكمة بمختلف التهم.

وحتى ذلك الحين، سيبقى المنتج السابق قابعًا في السجن إزاء حكم بحبسه 16 سنة صدر العام 2023 في لوس أنجليس بسبب قضايا اغتصاب واعتداءات جنسية أخرى.

وفي العام 2017 أثار الكشف عن فضائح الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها واينستين، صدمة عالمية دفعت عددًا كبيرًا من ضحاياها إلى إعلاء الصوت وفضح المرتكبين. واتهمت أكثر من 80 امرأة واينستين بالتحرش أو الاعتداء الجنسي أو الاغتصاب، بينهنّ أنجلينا جولي وغوينيث بالترو وآشلي جود.