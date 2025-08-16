حداد وطني في الجزائر بسبب كارثة وادي الحراش (فيديو)

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حدادا وطنيا ليوم واحد في البلاد ابتداء من مساء أمس الجمعة، إثر كارثة مرورية أودت بحياة 18 شخصا.

وقعت الحادثة في وادي الحراش بالعاصمة عندما انحرفت حافلة لنقل المسافرين وسقطت في الوادي.

ونشرت منصات جزائرية مقطع فيديو لاستخراج الحافلة، مشيرة إلى أن الحادثة أدت أيضا إلى إصابة 23 شخصا آخرين.

وذكر بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية: "على إثر الكارثة التي وقعت اليوم (أمس الجمعة) بوادي الحراش، وأودت بحياة 18 مواطنا، قرر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تضامنا مع عائلات الضحايا، حدادا وطنيا ليوم واحد، بدءا من مساء اليوم (أمس الجمعة) مع تنكيس الراية الوطنية".