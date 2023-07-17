مدن ساحرة في أوروبا تعود بالزمن إلى العصور الوسطى

تُعد زيارة مدن تعود إلى العصور الوسطى في أوروبا، بمثابة تجربة مُجزية تسمح للسائح بدخول عالم من التاريخ الغني والساحر. وكل دولة في القارة الأوروبية تمتلك تقريبًا مدنًا محفوظة جيدًا، ولعل فرنسا المثال الأكثر روعة على ذلك.

من القلاع الشاهقة إلى الأزقة المرصوفة بالحصى، كل رُكن يختزن قصة تنتظر من يكتشفها، إذ تفتح تلك المدن نافذة على الماضي، وتقدم رؤى عن الحياة والفن والثقافة في العصور الوسطى. كما أن الحفاظ على التراث، والمأكولات المحلية، والمهرجانات النابضة بالحياة، تغمر الزائر بجوّ آسر لا مثيل له.

ومن بين تلك المدن: