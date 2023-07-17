مدن ساحرة في أوروبا تعود بالزمن إلى العصور الوسطى
تُعد زيارة مدن تعود إلى العصور الوسطى في أوروبا، بمثابة تجربة مُجزية تسمح للسائح بدخول عالم من التاريخ الغني والساحر. وكل دولة في القارة الأوروبية تمتلك تقريبًا مدنًا محفوظة جيدًا، ولعل فرنسا المثال الأكثر روعة على ذلك.
من القلاع الشاهقة إلى الأزقة المرصوفة بالحصى، كل رُكن يختزن قصة تنتظر من يكتشفها، إذ تفتح تلك المدن نافذة على الماضي، وتقدم رؤى عن الحياة والفن والثقافة في العصور الوسطى. كما أن الحفاظ على التراث، والمأكولات المحلية، والمهرجانات النابضة بالحياة، تغمر الزائر بجوّ آسر لا مثيل له.
ومن بين تلك المدن:
براغ عاصمة جمورية تشيكيا
هي جنة مشهورة لعشاق الكتب بفضل مكتباتها ومؤلفيها المشهورين عالميًا. كما أنها تسحر أيضًا هواة التاريخ، حيث تعود أصولها إلى أكثر من 1000عام. ويُعَدّ التجول في مدينة براغ القديمة، واكتشاف شوارعها الضيقة، والهندسة المعمارية القوطية، والساحات الخلابة تجربة لا تُنسى.
وزيارة "براغ" تكاد لا تكتمل دون السير على جسر تشارلز العريق الذي يعود تاريخ بنائه إلى القرن الرابع عشر، ورؤية الساعة الفلكية المذهلة في ساحة المدينة القديمة، وأيضًا اكتشاف المتحف اليهودي.
بروج في بلجيكا
صحيح أن بلجيكا تشتهر بالشوكولاتة الممتازة، لكن هناك العديد من الأسباب الأخرى لزيارة هذا البلد لا سيما مدينة " بروج " التي تُعد مستوطنة تاريخية من العصور الوسطى.
ومن الأماكن التي تجب زيارتها وسط المدينة القديم المُدرج على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي، حيث يمكن رؤية قاعات البلدية، والجسور الخلابة، إضافة إلى برج "Belfort" الذي يعود تاريخ بنائه إلى القرن الثالث عشر، ويبلغ ارتفاعه 83 مترًا، وهو محميٌّ كموقع تراث عالمي.
Ghent في بلجيكا
مدينة أخرى في بلجيكا تعود إلى العصور الوسطى بعمارتها وقلعتها المهيبة في وسطها، وشوارعها الضيقة المرصوفة بالحصى.
ويتميز المركز التاريخي لمدينة "Ghent" بمعالم مذهلة مثل كاتدرائية "Saint Bavo" وقلعة "Gravensteen" الخلابة. إضافة إلى ذلك، فإن "Ghent" هي موطن لواحدة من أقدم اللوحات الزيتية في العالم وهي "Ghent Altarpiece" التي رسمها الأخوان " فان إيك " في القرن الخامس عشر والتي تعرضت مرارًا للسرقة.
Mdina في مالطا
مالطا هي جوهرة البحر الأبيض المتوسط، وموطن للعديد من مواقع التراث العالمي لليونسكو. وأهم المناطق فيها هي "Mdina" العاصمة القديمة للجزيرة الواقعة على تلّ تحيطه الحصون التي تعود إلى العصور الوسطى.
يُطلق على "Mdina" اسم "المدينة الصامتة" ، إذ يُسمح لعدد قليل جدًا من السكان بالدخول إليها بسياراتهم. وبسبب ذلك سيتمكن السائح من السير بهدوء في شوارعها الضيقة وأزقتها، والوقوف مذهولًا أمام بواباتها العتيقة وقصورها المهيبة مثل قصر "Falson"، وكاتدرائية القديس بولس الشاهدة على مجد ذلك الزمان.
توليدو أو طليطلة في إسبانيا
عند زيارة العاصمة الإسبانية مدريد، يَنصح العديد من خبراء السياحة بالتخطيط لرحلة إلى "توليدو" التي تبعد عنها ساعة واحدة. وهذه المدينة التي تُعرف باسم "مدينة الثقافات الثلاث" ينعكس تاريخها الغني في الهندسة المعمارية التي تم الحفاظ عليها جيدًا.
باستطاعة السائح قضاء يوم في استكشاف شوارعها المليئة بالكنائس، والمعابد اليهودية، والمساجد القديمة. هذا إضافة إلى القيام بجولة في قلعة Alcazar.
دوبروفنيك في كرواتيا
هي مدينة ساحلية رائعة محاطة بأسوار قديمة، وتُعرف أيضًا باسم "لؤلؤة البحر الأدرياتيكي". ويُعد السير في الشوارع الضيقة المرصوفة بالحصى في المدينة القديمة المدرجة على قائمة اليونسكو، أفضل طريقة لمعرفة المزيد عن تاريخها.
وتُشكل التحصينات الرائعة التي تعود إلى العصور الوسطى، مثل الأسوار الشهيرة وحصن" لوفريجيناك " التراث الدفاعي للمدينة، كما تُعطي الجواهر المعمارية فيها مثل قصر "ريكتور"، وقصر "سبونزا" القوطي، لمحات عن ماضي دوبروفنيك المزدهر.
كاركاسون في فرنسا
تقع المدينة المحصنة، جنوب غرب، فرنسا، وهي مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونيسكو، كما أنها مثال رائع على فن العمارة في العصور الوسطى.
اكتشاف المدينة هو بمثابة رحلة إلى ماضٍ غابر، حيث الأسوار القديمة، والأبراج، والجسور، والساحات الخلابة، وأيضًا قلعة "Comtal" التي تمّ ترميمها في القرن الثاني عشر والتي تضم متحفًا، ويقام فيها العديد من المعارض الفنية.
تالين عاصمة إستونيا
هي واحدة من أصغر العواصم في أوروبا، ووُجهة ممتازة للباحثين عن مدن تعود إلى العصور الوسطى وبميزانية محدودة، إذ إن " تالين " أرخص من العواصم الأخرى في القارة الأوروبية.
وتتميّز المدينة القديمة المدرجة على قائمة اليونسكو، بحصون مهيبة مثل قلعة "Toompea" وأسوار وسط المدينة التاريخي، إضافة إلى ساحة مبنى البلدية القديمة حيث المباني الساحرة، والأبراج القوطية، فضلًا عن المتاحف، ومتاجر الحرف التقليدية.
يورك في المملكة المتحدة
قد لا يتم تصنيف يورك كواحدة من أقدم المدن في البلاد ، لكنها واحدة من أكثر الأماكن إثارة للاهتمام، حيث تفتخر ببقايا رائعة من ماضيها في العصور الوسطى.
ومن أبرز معالم المدينة كاتدرائية " يورك مينستر" ذات الطراز القوطي، إضافة الى برج "كليفورد"، ومتحف "Merchant Adventurers’ Hall"، وهي شاهدة كلها على تراث المدينة الغني.
سيينا في إيطاليا
مدينة عريقة من العصور الوسطى تتميّز بمركز تاريخي مدرج على قائمة اليونسكو، وفي وسطه ساحة " ديل كامبو " التي يُقام فيها سباق "Palio" للخيول مرتين سنويا.
وفي الساحة نفسها نجد قصر "Pubblico" الأحمر جنبًا إلى جنب مع كاتدرائية " سيينا "، إضافة إلى القصر المدني الذي تم بناؤه، بين عامي 1297 و 1310، ويضم مكاتب بلدية تشبه - إلى حد كبير- تلك الموجودة في "Palazzo Vecchio" في فلورنسا.