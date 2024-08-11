دافعت سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر عن الملاكمة الجزائرية إيمان خليف الفائزة بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس بكلمات مؤثرة لاقت انتشارا واسعا على وسائل الإعلام ومواقع التواصل.

وقالت السفيرة السعودية: "الآنسة إيمان خليف ولدت أنثى، وعاشت طوال عمرها فتاة، وليس لأحد الحق في أن يشكك في أنوثتها".

وأعلنت الأميرة ريما بنت بندر العضو باللجنة الأولمبية الدولية، تأييدها التام للبيان المشترك المنبثق من اللجنة ووحدة الملاكمة لأولمبياد باريس 2024 الصادر في الأول من أغسطس/ آب 2024، وفق صحيفة عكاظ السعودية.

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وأضافت خلال الجلسة الختامية للجنة الأولمبية الدولية، السبت: "بما أنني سيدة مسلمة عربية، وهي سمات تجسد هويتي، لا يمكنني أن أبقى صامتةً عما يتم تداوله إعلامياً بشأن إيمان خليف".

وتابعت الأميرة ريما: "الآنسة إيمان خليف ولدت أنثى، وعاشت طوال عمرها فتاة، وليس لأحد الحق في أن يشكك في أنوثتها، والاستمرار ببث المعلومات المضللة إنما هو محاولة لسلب كرامتها واستحقاقها".

وأشارت إلى أنه: "بالرغم من الحقائق الواردة في البيان المشترك، فإن استمرار تداول المعلومات المغلوطة والمُضللة مؤلم وغير مقبول، ومحزن أيضاً".

وأوضحت الأميرة ريما أن إيمان نشأت منذ طفولتها ابنةً لعائلة محبة لها في الجزائر، واجتهدت طوال حياتها لتصبح رياضية أولمبية تنافس أمام العالم.

وأكدت أن الطريق الذي سلكته إيمان يتطلب الكثير من الإصرار والاجتهاد والمثابرة، وأنها تجسد أفضل السمات والقدرات.

وقالت: "عندما فازت إيمان بنزال مرحلة الربع نهائي، وجثت على ركبتيها وهي تبكي، جثت معها كل امرأة شعرت بالعزلة، أو بالسخرية، وعندما نهضت لتقف مرة أخرى، جميعهن نهضن معها".

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وأضافت الأميرة ريما: "وعندما تلتزم أي لاعبة الصمت يتم تفسير ذلك بأنها تقبل ما يُقال عنها أو أنها ضعيفة، وإن تحدثت وُصفت بأنها تتخذ موقفاً دفاعياً".

وشددت على أنه لا ينبغي أن يتعرض أي رياضي للتنمر أو السخرية بسبب مظهره، أو أن يتم استغلال إنجازاته وانتصاراته ومهاراته التي عمل من أجلها طوال حياته كأسلحة ضده.

ووجهت الأميرة ريما، رسالة إلى كل فتاة تظن أنها خارجة عما هو مألوف، بالقول: "إذا رأيتِ مضرباً، احمليه، إذا رأيتِ كرة قدم، أركليها، إذا رأيتِ مضماراً، اركضي بأقصى ما لديكِ من سرعة، فلديكِ مكان هنا، وأنتِ مرحب بكِ"

يشار إلى أن إيمان خليف تغلبت على الضغوط التي واجهتها بسبب حالة الجدل حول اختلافات الأهلية الجنسية، وحققت إنجازا تاريخيا غير مسبوق لرياضة الملاكمة الجزائرية والعربية بعدما توجت بالميدالية الذهبية لوزن 58 كيلوغراما، الجمعة الماضية، في منافسات الألعاب الأولمبية (باريس 2024).