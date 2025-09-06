عمره 900 عام.. سيدة تعثر على كنز قيمته مليون دولار

عثرت سيدة خلال نزهة في جمهورية التشيك على وعاء خزفي يحتوي على أكثر من 2150 عملة فضية، تعرف باسم "ديناري"، فيما وُصف هذا الاكتشاف بأنه من الأكبر خلال السنوات العشر الأخيرة.

وبحسب "إندبندنت"، بدأ خبراء العملات من معهد الآثار التابع لأكاديمية العلوم في براغ ومتحف الفضة التشيكي في كوتنا هورا، دراسة هذه العملات الفضية، مشيرة إلى أن علماء الآثار، يقدرون عمر الكنز بحوالي 900 عام.

وقال عالم الآثار فيليب فيليمسكي، إن الكنز كان على الأرجح مخفيا في الربع الأول من القرن الثاني عشر، خلال فترة عدم الاستقرار السياسي، حين كان أفراد سلالة بريميسليد يتصارعون على عرش براغ الأميري، مؤكدا أن "قيمة هذه العملات المعدنية هائلة، يصعب على الشخص العادي الحصول عليها، ويمكن مقارنتها بجائزة تبلغ مليون دولار تقريبا".

وأظهر التحليل الأولي، أن "الديناري" سُكّت بين عامي 1085 و1107 في عدة دور سكّ في المنطقة، وربما باستخدام الفضة المستوردة.

وقالت مديرة متحف الفضة التشيكي، لينكا مازاكوفا، إن "العملات المعدنية ستخضع للتنظيف والترميم والتحليل الطيفي، ومن المقرر بعد ذلك عرضها للجمهور".