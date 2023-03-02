"سواعد الحب الواقية".. هكذا أجنّب أطفالي الألم

لم أعرف دائمًا كيف أساعد أطفالي.. أنا لا أفهم دائمًا آلامهم، لكنني أعلم أن ذراعي الواقية كانت دائمًا علاجًا لهم.

ألمُ الأطفال يحتاج إلى الحب، إذ يحتاج الطفل إلى أن يكون محبوبًا ومحميًا، وأن يلقى التشجيع والتوجيه ليكون نسخة أصلية وأصيلة من نفسه.

ومن المؤكد أنك لن تستطيع أن تحدد قبل الأوان كل شيء لحياة أطفالك البالغة، لكنك ستساعدهم في العثور على مكانهم في العالم مستقبلًا، فالحماية فِعل حب يمكن أن يُعبر عن نفسه بطرق مختلفة، لكن كيف يمكننا منع الألم عند أطفالنا؟ وكيف نساعد هذا الطائر الهش على الطيران؟

قال جون ف. كينيدي: "الأطفال هم أغلى كنوز البشرية وأعظم آمالها".

أشكال الألم المختلفة عند الأطفال.. كيف نمنعها؟

الأطفال عرضة لأشكال مختلفة من الألم، حيث يمكن أن يتسلل الألم إلى قلوبهم وأجسادهم تاركًا بصمة لا تمحى، وكآباء يمكننا مساعدتهم على الطيران بحرية من خلال الحد من هذه الأشكال المختلفة من الألم.

إن معاناة الطفولة كثيرة ومتنوعة، ففي بعض الأحيان تتخذ شكل الألم الجسدي، وفي أحيان أخرى تكون المعاناة أكثر مكرًا، وتختبئ تحت ستار من الانفعالات التي تقبض قلب طفلك وتكمشه.. فهو يبكي ويختنق ويصرخ.. يدير معاناته بقدر ما يستطيع، غير أن الحزن والغضب والخوف والإحباط والانفصال والوحدة آلامٌ انفعالية تثقل كاهل روح الطفل، إنها تتخلل كيانه بالكامل وتتجلى جسديًا حتى نتمكن من مساعدته.

غالبًا ما يكون رد فعلنا كبالغين وآباء محدودًا في البداية، نريد أن نفهم.. نتساءل.. نتوقع إجابات، لكن في النهاية لا يستطيع الطفل دائمًا التعبير عن نفسه، فالانفعال شعور، ظاهرة عقلية يترجمها تعبير جسدي.