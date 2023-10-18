تضاعف صادم لصور السيلفي الجنسية للأطفال عالميًّا

أفاد تقرير حديث لمنظمة "نحن نحمي" WeProtect العالمي، أن صور السيلفي الجنسية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و10 أعوام، قد زادت بنسبة 360% في جميع أنحاء العالم بين عامي 2020 و2022.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة ABC الإسبانية، فإن هناك زيادة بنسبة 87% في حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال منذ عام 2019، مع أكثر من 32 مليون بلاغ رسمي في جميع أنحاء العالم.

وأشار التقرير إلى الارتفاع الكبير بحالات الابتزاز الجنسي المالي، والتي بلغ عددها عام 2021 نحو 139 شكوى، ليصل عددها في 2022 إلى أكثر من 10 آلاف، وفيها يتلاعب المعتدون مع الأطفال كي يشاركوهم صورًا ومقاطع فيديو جنسية لأنفسهم، ومن ثم ابتزازهم بها لتحقيق مكاسب مالية.

وأضاف التقرير أن العديد من المبتزين يتظاهرون بأنهم فتيات صغيرات، ويستهدفون بشكل رئيس الأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عامًا من خلال شبكات التواصل الاجتماعي؛ ما أدى لحدوث سلسلة من الانتحارات بين الأطفال.

كما لفت التقرير إلى أن التقنيات الجديدة تؤدي إلى تفاقم الهجمات أو التهديدات المحتملة، التي يواجهها الأطفال على الإنترنت، فمنذ بداية عام 2023، زادت حالات المعتدين الذين يستخدمون برامج الذكاء الاصطناعي لإنشاء مواد جنسية عن الأطفال بهدف استغلالهم.