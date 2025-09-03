الموسم الثاني من Wednesday.. مغامرات جديدة وحبكة خارقة للطبيعة

بعد بداية فوضوية للحلقات الأربع الأولى من الموسم الثاني لمسلسل Wednesday، يُعيد الجزء الثاني التركيز على جوهر المسلسل، مع دمج قصتين رئيسيتين ومجموعة من الحبكات الخارقة للطبيعة والمليئة بالإثارة والمخاطر.

تستمر Wednesday في مغامراتها الغريبة بعد استيقاظها من غيبوبة، حيث تدخل على الفور إلى التجلي الروحي لمكتب لاريسا ويمز، المديرة السابقة لأكاديمية نيفرمور والمتوفاة حديثًا.

ويمز، ابنة عم Wednesday الثالثة عشر، تصبح مرشدتها الروحية، توجهها وتوبخها على قراراتها المتغطرسة، لكنها تقدم لها التوجيهات التي تحتاجها لمواجهة الخطر الذي يهددها هي وصديقتها إينيد.

ورغم تألق جينا أورتيغا في دور Wednesday، فإن زومبي "سلورب" يسرق الأضواء، ويبرز كأحد الشخصيات الأكثر تأثيرًا في الحلقات الأخيرة، بفضل أدائه المرعب والذكي، الذي يذكرنا بأجواء أفلام الرعب الكلاسيكية للمراهقين.

كما يعود بعض الشخصيات الفرعية، مثل: باجسلي إلى الواجهة من خلال قراراته المثيرة للجدل، بما في ذلك حادثة نبش قبر طالبة ميتة، ما يضيف جرعة من الغموض والتشويق.

وشخصية أغنيس، مطاردة Wednesday التي تتمتع بقدرات إخفاء، تمنح المسلسل بعدًا إنسانيًّا إضافيًا من خلال صداقتها المتينة مع Wednesday وغيرة طبيعية من صداقة Wednesday وإينيد؛ ما يعزز ديناميكية الشخصيات ويجعلها من أبرز نقاط الموسم.

ومع ذلك، لا تزال بعض الشخصيات، مثل: غوميز وأحداث أخرى ثانوية، بما فيها مدير ستيف بوسيمي وأستاذ كريستوفر لويد، ضعيفة التأثير في القصة الرئيسية.

كما أن تحويل الجدة إلى شخصية باردة وأنيقة بدلًا من كونها دافئة لم يلقَ قبولًا لدى البعض، في حين يحافظ العم فيستر على دوره الكوميدي بفاعلية.

رغم بعض نقاط الضعف، يقدم الموسم الثاني من Wednesday مزيجًا ممتعًا من الرعب والكوميديا والغموض، مع تركيز أكبر على الحبكات الجوهرية وشخصياته الأكثر إثارة.