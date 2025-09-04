مصدر دبلوماسي أوروبي: خطة الضمانات الأمنية تحظى بدعم إدارة ترامب

إصابة 15 شخصا في تحطم حافلة ذات طابقين بلندن

الحافلة ذات الطابقين في العاصمة لندنالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
04 سبتمبر 2025، 2:55 م

نقلت الجهات المعنية 15 شخصا إلى المستشفى اليوم الخميس، عقب أن صعدت حافلة ذات طابقين في العاصمة البريطانية لندن على رصيف المشاة وتحطمت خارج إحدى أكثر محطات السكك الحديدية ازدحاما.

وقالت الشرطة إن المسعفين عالجوا شخصين في موقع الحادث بالقرب من محطة فيكتوريا. ولا يعتقد أن حالة أي من المصابين مهددة للحياة، وفق الوكالة الألمانية (د ب أ).

وكان سائق الحافلة من بين المصابين في الحادث.

وأظهرت الصور حافلة متوقفة وزجاجها الأمامي محطم، بالإضافة إلى تواجد سيارات الطوارئ وتشمل سيارات الشرطة والإسعاف والإطفاء.

وقال أحد شهود العيان إن الحافلة "كانت تسير بسرعة فائقة وخرجت عن مسار الطريق".

وأضاف: "كان هناك نحو 15 أو 16 شخصا داخل الحافلة. الأشخاص كانوا يصرخون- كان الأمر مروعا".

