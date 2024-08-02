تداولت وسائل إعلام مصرية نبأ خروج الفنان المصري محمد منير من المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية أجبرته على المكوث فيه أيامًا عدة.

وكشف مصدر مقرب من منير، في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، حقيقة ما تم تداوله، مشيرًا إلى أن منير بالفعل ذهب إلى المستشفى، لكنه لم يتعرض لوعكة صحية، ولم يمكث فيه لأيام كما هو متداول.

وأضاف المصدر أن الفنان، الملقب بـ "الكينج"، ذهب إلى أحد المستشفيات الكبرى في مدينة السادس من أكتوبر غربي العاصمة القاهرة، لإجراء فحوصات وتحاليل لشعوره بإرهاق خفيف، وبالفعل أجراها ثم عاد إلى منزله بعد أن مكث ليلة واحدة في المستشفى.

وأشار إلى أن منير بحالة جيدة، ويستعد الآن لحفله القادم بنادي سموحة في الإسكندرية، المقرر إقامته 22 أغسطس الجاري، إذ يُجري بروفات مع فرقته الغنائية.

كما أن منير يستعد لتقديم دويتو مع النجم تامر حسني، من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع محمد رحيم، ويتولى إخراج الكليب تامر حسني.