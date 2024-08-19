كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن مفاجأة في علاقتها بالفنانة هيفاء وهبي، مشيرة إلى أن الأخيرة وقفت إلى جوارها في أزمتها الأخيرة، حيث قدمت لها دعمًا غير محدود لم يقدمه أقرب الناس إليها.

وأوضحت شيرين في تعليق عبر حسابها في إنستغرام أن هيفاء كانت تهاتفها يوميًّا في أثناء خضوعها للعلاج، وساندتها بقوة وهي مكتئبة، وعرضت عليها استضافتها في لبنان.

وقالت شيرين "أنا رديت على النجمة هيفاء وهبي مش عشان باركت لي على الأغاني، النجمة هيفاء وهبي عملت معايا مواقف جدعة أقرب الناس ليا ماعملتهاش علشان نفسيتي تبقى أحسن، كانت بتكلمني يوميًّا عند الدكتور، وكانت عاوزة تاخدني أقعد عندها، وتخرجني ومودي يبقى أفضل، وتدخلني مكان يظبطولي الفيتامينات اللي في جسمي ويخسسوني".

وأضافت: هيفاء أثبتت أن الصديق الوفي مش لازم هو اللي جنبك بل من الممكن أن يكون بعيداً عنك، من أجدع وأنظف وأكرم الناس اللي شفتها في الوسط الفني. هيفاء بموقفها ده اشترتني طول عمري، وهفضل لحد ما أموت ممتنة ليها ولوقفتها معايا في الوقت ده.

وتابعت "الوقت الذي كنت فيه وحيدة وتعبانة ومكتئبة وبعيط، جت اطمنت عليّ، وحسستنى أنها أخت لي فعلا.. شكرا يا هيفاء يا حبيبتي، ويا ريت يا ريت في مصر لو في مشاكل أنا بناشد أي حد أن الست دي طيبة جدا جدا، ومتستاهلش إلا كل خير."

وكان موقع "يوتيوب" أعاد نشر أغنية "بتمنى أنساك" للفنانة شيرين عبد الوهاب بعد حذفها بثلاثة أيام؛ بسبب النزاع بين شركة "روتانا" والفنانة المصرية، وذلك بعدما قدمت الأخيرة مستندات تثبت موقفها القانوني.

كما حذف الموقع الأغنيتين الجديدتين اللتين طرحتهما الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، يوم الثلاثاء الماضي، بعد ساعات من طرحهما.

وفي أول تحرك قانوني، كشف المستشار ياسر قنطوش، الممثل القانوني لشيرين عبد الوهاب عن تقديمه إنذارًا لشركة "روتانا"؛ لتسببها في حذف أغنيتين للفنانة من "يوتيوب"، مشيرًا إلى أنه سيتقدم ببلاغ لطلب التعويض المالي لتسبب الشركة في خسارة مادية ومعنوية لموكلته.