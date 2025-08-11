الملك "المتقاعس".. حتى الأسود تهرب من الأعباء الأسرية (فيديو)

تُظهر الحياة البرية أحيانًا جانبًا طريفًا من سلوك الحيوانات، وهو ما التقطه مصور الطبيعة جاك بريام في مقطع فيديو نال تفاعلًا واسعًا.

ويظهر في الفيديو أسد يجلس بهدوء في محمية "مالا مالا" بجنوب أفريقيا، حتى تقترب منه اللبؤة وأشبالها، فينهض فورًا، متظاهرًا بعدم رؤيتهم.

ويسارع الأسد، حسب ما ظهر في الفيديو، إلى الابتعاد عن اللبؤة وأشبالها، بخطى سريعة وكأنه يهرب من مسؤولية غير مرغوب فيها.

وحصد الفيديو، الذي انتشر بسرعة البرق على الإنترنت، مشاهدات هائلة، وتقاطر المتفاعلون لوضع بصمتهم الساخرة عليه في التعليقات.

وكان من بين التعليقات الساخرة: "عندما تسمع: حان دورك لرعاية الأطفال… وتتذكر فجأة أمرًا عاجلًا جدًا".

وأثار مقطع الأسد وأشباله ردود فعل طريفة من المتابعين، الذين رأوا في تصرف الأسد صورة نمطية مألوفة في حياة بعضهم اليومية.

وكتب أحدهم: "كل الرجال نفس الشيء، حتى في مملكة الحيوانات". وقال آخر ممازحًا: "تذكر فجأة أن عليه مهمة طارئة عند القطيع في الجهة الأخرى من الغابة". وأضاف ثالث: "هذا أكثر فيديو واقعي عن الأبوة شاهدته في حياتي".

واتفق كثيرون في تعليقاتهم على أن اللبؤة بدت وكأنها تعرف تمامًا ما يفعله الأسد، لكنها لم تعره أي اهتمام، بينما علّق أحدهم: "هروبه كان دراميًا.. وكأنه يشعر بالذنب لكنه لا يريد الاعتراف".