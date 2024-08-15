يبدو أن الكوميديا أصبحت رهان الدراما المغربية المفضل في الفترة القادمة عند تناول قضايا المجتمع المختلفة، وهو ما يتضح من خلال مسلسلين جديدين يعرضان قريبا.

والمسلسل الأول هو "فيها خير" ويعرض في موسم رمضان المقبل، وهو مكون 30 حلقة، مدة كل حلقة لا تتجاوز 13 دقيقة، ويتسم بالتكثيف السريع، ويعتمد على المفارقات الدرامية المثيرة للضحك.

ويتطرق العمل إلى جملة من القضايا الاجتماعية أبرزها ثنائية الحب والمصلحة وقدرة الفرد على التضحية من أجل مبدأ، والتفكك الأسري في زمن مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتهى صناع العمل من تصوير الجزء الخاص بمدينة مراكش وهو من إخراج رشيد الهزمير، بطولة عبد الله فركوس، فضيلة بنموسى، بديعة الصنهاجي ومهدي تكيطو.

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اما المسلسل الثاني، فهو "التيساع في الخاطر" الذي ينتمي إلى نوعية "السيت كوم" التي يتكرر فيها المكان والشخصيات بشكل ثابت، مع تجديد يومي في الموضوعات الضاحكة.

ويعتمد المسلسل على أسلوب ساخر فكاهي من خلال رصد مواقف غير متوقعة تقع فيها أسرة مغربية بعد عودتها إلى الوطن على إثر إقامتها في الخارج مدة طويلة؛ مما ينتج عنه اختلافات في الأفكار والسلوكيات على نحو شديد الطرافة.

ويُعرض المسلسل خارج موسم رمضان وهو من إخراج هشام الجباري، بطولة فضيلة بنموسى، عبد الله ديدان ةماجدولين الإدريسي، ويشهد العمل ظهورا لافتا لبعض المؤثرين المغاربة مثل سيمو السدراتي، مروى الريوي ومريم القدميري.