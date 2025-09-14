تبرئة حسن راتب وعلاء حسانين في قضية "الآثار الكبرى"

قضت محكمة مصرية ببراءة رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين، في قضية غسيل الأموال، المتفرعة عن القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الآثار الكبرى".

وخلال الجلسة قدَّم طاهر الخولي المحامي بالنقض ودفاع رجل الأعمال حسن راتب، لهيئة المحكمة ملفاً كاملاً للقضية التي وقعت العام 2013، وملابساتها، كما قدّم مذكرة دفاع قوية التي اقتنعت بها المحكمة وأصدرت قرارها السابق ببراءتهما.

وتعود أحداث القضية إلى العام 2013، وما أسفرت عنه التحقيقات من تورط رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين في غسل أموال متحصلة من جرائم الاتجار غير المشروع بالآثار، بدائرة مصر القديمة.

وأحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال المتهمين إلى المحاكمة بعد ثبوت ارتكابهما وقائع جسيمة استهدفت العبث بالتراث القومي.

من جانبه كشف أمر إحالة المتهمين إلى الجنايات أن علاء حسانين، مالك شركة "أبر إيجيبت" للرخام، قام بغسل أموال بلغت قيمتها نحو 32 مليون جنيه متحصلة من أنشطة غير مشروعة في مجال التنقيب والاتجار بالآثار.

كما بيّنت التحقيقات أنه أنفق جزءًا من تلك الأموال على شراء سيارة فارهة، وفيلا فاخرة بكمبوند الياسمين بمدينة الشيخ زايد، إلى جانب استثمارات في شركات زراعية وصناعية وتعدينية، مع إخفاء مبالغ أخرى بطرق ملتوية لتفادي الرقابة.

في المقابل تأتي القضية الحالية امتدادًا للقضية الأصلية رقم 6635 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة، التي صدر فيها حكم، في أبريل 2022، بمعاقبة حسن راتب بالسجن 5 سنوات، وتغريمه مليون جنيه، ومعاقبة علاء حسانين بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه المبلغ نفسه.