حصلت ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت، شيلوه، على موافقة قانونية لتغيير اسمها، بحسب ما أكدته مجلة "بيبول" الأمريكية المختصة بأخبار المشاهير.

وأكدت المجلة أن الفتاة البالغة من العمر 18 عامًا، والتي ولدت باسم "شيلوه نوفيل جولي-بيت"، ستُعرف الآن قانونيًا باسم "شيلوه جولي".

وتقدمت شيلوه في وقت سابق بطلب حذف "بيت" من اسمها الأخير في عيد ميلادها الثامن عشر في مايو.

وإلى جانب شيلوه، لدى جولي (49 عامًا) وبيت (60 عامًا) خمسة أطفال آخرين هم مادوكس (22 عامًا)، وزهرة (19 عامًا)، وباكس (20 عامًا)، ونوكس (15 عامًا)، وفيفيان (15 عامًا).

وفي يوليو/تموز، اتخذت شيلوه خطوة أخرى بعملية تغيير اسمها في كاليفورنيا، الأمر الذي تطلب منها نشر إعلان في صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" تعلن فيه أنها تقدمت بطلب لتغيير اسمها إلى "شيلوه جولي".

ووفقًا لقانون ولاية كاليفورنيا، قبل أن يوافق القاضي على طلب تغيير الاسم، يجب عليه نشر النماذج القانونية في إحدى الصحف لمدة شهر. وبمجرد النشر، سيظهر الطلب في قسم الإشعار القانوني في الصحيفة.

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وبعد وقت قصير من تقديم عريضة شيلوه في مايو/أيار الماضي، أكد مصدر مقرب من براد بيت أنه كان "على علم" بالتغيير.

وقال المصدر: "براد يدرك ويشعر بالانزعاج من إسقاط شيلوه لاسم عائلته. وبالطبع فإن التذكير بأنه فقد أطفاله ليس بالأمر السهل بالنسبة له. فهو يحبهم كثيرا ويفتقدهم".