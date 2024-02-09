محاولة غش خلال اختبار القيادة تُدخل إيطاليًا المستشفى

أُدخل أحد المتقدمين لنيل رخصة قيادة في إيطاليا المستشفى، حيث أزال له الطبيب سماعة في قناة الأذن استخدمها الرجل للغش في اختبار قانون السير، على ما أعلنت الشرطة الإيطالية، اليوم الجمعة.

وخلال الاختبار الذي أجري في مقاطعة كومو قرب ميلانو (شمال)، أثار أداء المرشح ارتياباً لدى المسؤول عن الفحص النظري.

وكان الشاب، البالغ 25 عامًا، مزودًا بسماعة أذن صغيرة وكاميرا صغيرة متصلة بهاتفه الخلوي الذي كان مخبّأ في سترته. وسمح له الجهاز بالتواصل مع شريك كان بإمكانه رؤية النموذج الذي يتضمن الأسئلة وإعطاءه الإجابات الصحيحة.