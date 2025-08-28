لحق به داخل النهر.. شاب تركي يخسر حياته لأجل هاتفه (فيديو)

لقي شاب تركي، مصرعه، غرقاً في نهر محلي بمدينة أضنة في جنوبي البلاد، بعدما قفز للبحث عن هاتفه الذي سقط في الماء.

وكان فاروق ديمير (35 عاماً) يقطع قناة الري العريضة التي تخترق المدينة، عبر جسر معدني تتخلل سوره فتحات واسعة، عندما سقط هاتفه واستقر في النهر.

وسرعان ما قفز الشاب داخل النهر لإيجاد هاتفه، قبل أن يختفي سريعاً في المياه أمام أنظار بعض المارة في وضح النهار.

وحضرت فرقة غواصين للمكان سريعاً بعد تلقي فرق الإنقاذ بلاغاً بالحادث، حيث يتسم النهر بعمق مياهه.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن عمليات البحث عن "ديمير" استمرت نحو ساعة، قبل العثور عليه متوفياً.

وأظهر مقطع فيديو جانباً من عمليات بحث الغواصين، ثم لحظات انتشال جثمان الشاب الذي مات وبقي هاتفه في الماء.