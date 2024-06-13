قبل ذبحها بعيد الأضحى.. جلسات مساج للأبقار في إندونيسيا (صور)

في خبر طريف، يعمل صاحب "صالون تدليك الأبقار" في جاكرتا، على تنفيذ مساج ليدي وساقي الأبقار من أجل تحضيرها على أفضل وجه قبل تقديمها كأضحية في عيد الأضحى.

ويقول صاحب الصالون لوكالة "فرانس برس": "إذا دلكتها بيدي بهذه الطريقة، ستشعر بالاسترخاء لأنها تعرف أنني أفعل ذلك بحب".

ويؤكد "يُفترض أن تكون البقرة البالغة عامين في أفضل حالاتها لبيعها كأضحية في عيد الأضحى الذي يصادف الثلاثاء في إندونيسيا".

ويشير سوماروان إلى أنه واحد من شخصين فقط يمارسان تدليك الأبقار، في منطقة تقع شمالي جاكرتا. وتبدو اللكمات التي يوجهها للحيوان عنيفة، لكنّ البقرة تثق به، على حد قوله.

ويقول "إذا أقدم أشخاص آخرون على فعل ذلك، قد تغضب البقرة لأنها ستشعر وكأنها تُعنَّف".

ويستخدم صاحب الصالون مستحضرًا مخصصًا للبشر على أي بقرة تبدو بحالة صحية سيئة، لتسريع عملية شفائها.

ويقول "المدلّك" إن "أحد شروط تقديم البقرة كأضحية أن تكون بصحة جيدة"، ويقع الصالون في ممر سفلي استحال سوقًا مؤقتًا للمواشي، تُباع فيه مئات الأبقار ورؤوس الماعز.