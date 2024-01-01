اليمن.. حريق هائل بمحطة وقود في المهرة
قالت مصادر يمنية، إن صهريجاً لنقل الوقود، انفجر مساء اليوم الإثنين، في إحدى محطات الوقود، التابعة لشركة النفط في مديرية قشن جنوب غرب محافظة المهرة أقصى شرق اليمن.
ووفقاً للمصادر، فإن انفجار الصهريج النفطي أدى إلى اشتعال النيران بكثافة، وسط أنباء عن سقوط عدد من الضحايا من عمال شركة النفط بين قتلى وجرحى.
وأظهرت مقاطع مرئية متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حجم الاحتراق الهائل الذي نجم عن الانفجار، والذي تسبب بدوره باشتعال النيران في محطة الوقود الخاصة بتعبئة السيارات بالبنزين والديزل.
ولم يصدر حتى اللحظة، أي توضيح من الجهات المختصة الحكومية والمحلية، حول الحادثة وأسبابها والآثار الناجمة عنها والخسائر البشرية والمادية التي خلّفتها.