اليمن.. حريق هائل بمحطة وقود في المهرة

ووفقاً للمصادر، فإن انفجار الصهريج النفطي أدى إلى اشتعال النيران بكثافة، وسط أنباء عن سقوط عدد من الضحايا من عمال شركة النفط بين قتلى وجرحى.

وأظهرت مقاطع مرئية متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حجم الاحتراق الهائل الذي نجم عن الانفجار، والذي تسبب بدوره باشتعال النيران في محطة الوقود الخاصة بتعبئة السيارات بالبنزين والديزل.