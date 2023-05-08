أثارت وفاته تعاطفا واسعا.. من هو الفنان الإماراتي ماجد الفلاسي؟
تصدر اسم الفنان الإماراتي الشاب ماجد الفلاسي حديث مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد وفاته عن عمر 33 عاما، حقق خلالها شهرة واسعة.
والفنان الراحل هو مُؤدي صوت شخصية "أم سعيد" في المسلسل الكرتوني الإماراتي الشهير "فريج".
والفنان الرحل من مواليد عام 1990، متزوج ولديه أبناء.
ونعى مستخدمو ومؤثرو مواقع التواصل الاجتماعي الفنان الإماراتي الشاب، الذي ترك خبر وفاته موجة حزن واسعة.
كانت شخصية أم (سعيد) من أكثر الشخصيات حكمة ورزانة في مسلسل فريج، تعشق الشعر والأمثال الشعبية و تتمتّع بروح الفكاهة، وكانت عاشقة للقهوة وتعتبرها رفيقة يومها الطويل.