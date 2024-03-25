"قناة العاشق".. أمير متيّم يهدي محبوبته قناةً مائية طولها 150كم (صور)

لم تألف قصص الحب حكاية حبٍ تشبه "قناة العاشق"، فقبل حوالي 2000 عام، اشترطت ابنة ملك مدينة أفاميا الواقعة وسط سوريا، على حبيبها أمير مدينة سلمية، أن يهديها قناةً توصل الماء إلى بلدتها العطشى مقابل موافقتها على الزواج.

كان الشرط صعبًا، فالمسافة بين المدينتين تصل إلى 80 كيلومترًا، في حين يمكن للقناة أن تمتد إلى 150 كيلومترًا، بسبب الالتفاف على الحواجز الجغرافية، لكن الأمير قرر أن يحفر الأرض بأظافره كي يحظى بقلب محبوبته الجميلة.

واستُنفر علماء الطبوغرافيا، وبدأوا بحساب الفارق بين المدينتين في الارتفاع عن سطح البحر، ليتبين أن أفاميا كانت ترتفع قرابة 308 أمتار، أما سلمية فبلغت 475 مترًا.

وبدأت عمليات الحفر تسابق خفقات قلب العاشق الذي أيقن أن فؤاد حبيبته ينتظره في نهاية القناة.