وعكة صحية مفاجئة تُدخل الفنان فهد الكبيسي المستشفى (فيديو)

تعرّض الفنان القطري فهد الكبيسي في الساعات الماضية لوعكة صحية مفاجئة، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات، حيث خضع للفحوص الطبية اللازمة، بهدف الاطمئنان على حالته الصحية وتلقي العلاج اللازم.

وأعلنت شركة روتانا عبر أحد حساباتها الرسمية على منصة إنستغرام نبأ دخول الكبيسي المستشفى، متمنية له الشفاء العاجل، في رسالة دعم حظيت بتفاعل واسع من الجمهور ومتابعي الفنان.

وجاء في منشور الحساب الرسمي RotanaLive، المرفق بصورة للفنان: "ما تشوف شر، سلامات لفناننا الغالي، والله يرجعك لجمهورك بخير وسلامة"، وقد بادر الكبيسي إلى مشاركة الرسالة عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الشخصي في إنستغرام، في إشارة إلى تفاعله مع الدعم المقدم له.

وتأتي هذه الوعكة الصحية بعد أيام قليلة من ظهور الكبيسي في مقطع مرئي نشره عبر حسابه الرسمي، إذ ظهر داخل استوديو التسجيل، مشيرًا إلى تحضيره لمشروع فني جديد دون الإفصاح عن تفاصيله، مكتفيًا بإثارة فضول الجمهور وترك المجال للتكهنات حول طبيعة العمل المقبل.

كما لم يُصدر الفنان عبر أي من صفحاته وحساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة أي تفاصيل أو بيانات رسمية بشأن تطورات حالته الصحية، في وقت يترقب فيه الجمهور أي تطمينات أو مستجدات خلال الساعات المقبلة.