في كل بيئة عمل، ستواجه أشخاصًا ذوي شخصيات وسلوكيات مختلفة ومتنوعة. فبينما يعمل البعض كأفراد داعمين، هناك آخرون يتظاهرون بالصداقة، بينما يستغلون الفرص لإحباطك، هؤلاء هم زملاء العمل ذوو الوجهين الذين يجب عليك كشفهم وتجنبهم.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا"، فيما يأتي بعض الطرق لاكتشاف زملاء العمل ذوي الوجهين لتجنبهم والابتعاد عنهم:

مراقبة السلوكيات

أحد أبرز مؤشرات زميل العمل ذي الوجهين هو السلوك غير المتسق، قد يكون مرحًا مع مجموعة معينة وباردًا مع أخرى.

ويجب الانتباه لكيفية تفاعله مع مختلف الأشخاص في المنظمة. وفي حال لاحظت أنهم يتصرفون بوقاحة مع الزملاء، ويتملقون كبار المسؤولين، فاعلمْ أنك تتعامل مع زميل عمل ذي وجهين.

الاهتمام بالأخلاقيات

زملاء العمل ذوو الوجهين يتلاعبون بالحقائق لصالحهم، وهنا ينصحك الخبراء بمراقبة أي تغييرات في سلوكهم مع الآخرين، وانتبه لتصريحاتهم المتضاربة ولغة أجسادهم المتوترة.

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مراقبة التصرفات السلبية

احترس من الزملاء الذين ينشرون معلومات كاذبة، أو ينسبون الفضل لأنفسهم؛ مثل هذه التصرفات تضر بالنجاح الجماعي، ويجب عليك الابتعاد عن هؤلاء الأشخاص.

وفي النهاية، إذا كنت جديدًا في المنظمة، فقد يكون من الصعب تحديد الزملاء الحقيقيين. لذا، حافظ على علاقات طبيعية ولاحظ من حولك. ومع مرور الوقت، ستتمكن من تحديد من يمكنك الوثوق به ومن يجب عليك تجنبه.