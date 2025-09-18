المدعي العام الإسباني: فتح تحقيق حول جرائم إسرائيل في غزة

جاستن بيبر يتصدر مهرجان "كوتشيلا 2026" بأجر قياسي
جاستن بيبر المصدر: AFP
إرم نيوز

يستعد النجم العالمي جاستن بيبر لتصدر مهرجان كوتشيلا 2026، حيث تفاوض مباشرة مع شركة Goldenvoice المنظمة للمهرجان وحصل على أجر قياسي يتجاوز 10 ملايين دولار؛ ما يجعله الفنان الأعلى أجرا في تاريخ الحدث. 

ووصف خبراء هذه الخطوة بأنها علامة فارقة في مسيرة بيبر، الذي يسير على خطى كبار النجوم مثل بوست مالون، ترافيس سكوت، وغرين داي، في إعادة إحياء مهرجان كوتشيلا الذي يقام على مدى عطلتي نهاية أسبوع في إنديو، كاليفورنيا.

وتتجاوز أجرته في عطلة نهاية الأسبوع 5 ملايين دولار؛ ما يعكس مكانته المرموقة.

وإلى جانب بيبر، يشارك في الحفل فرق مثل ذا ستروكس، أديسون راي، ولابرينث.

يأتي هذا بعد إصدار بيبر مؤخراً ألبومي Swag وSwag II، وسط اهتمام متزايد من المعجبين الذين لاحظوا منشوراته الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي التي أثارت قلق البعض حول صحته.

