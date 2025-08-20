رحيل الدبة "تشياو الصغيرة" بالقتل الرحيم بعد تدهور صحتها

أعلنت حديقة حيوانات تايبيه في تايوان أن الدبة البنية "تشياو الصغيرة"، التي قضت حوالي 20 عامًا في الحديقة، خضعت للقتل الرحيم يوم الثلاثاء بعد تدهور حالتها الصحية وظهور ورم ثديي جديد.

وذكرت الحديقة في بيان صحفي أن الدبة، التي يُقدر عمرها بنحو 24 عامًا، غادرت "بسلام" بعد تقييم شامل لحالتها الصحية شمل فحوصات تصويرية. وأشارت نتائج الفحوص الأولية إلى وجود خلايا ورمية خبيثة مع توسع آفات نقائل في الرئتين منذ مارس الماضي.

وأوضحت الحديقة أن "تشياو الصغيرة" عانت مؤخرًا من ضيق في التنفس وإرهاق وفقدان الشهية، إلى جانب احمرار وتورم في مكان جراحة سابقة، مما جعل استمرار العلاج يتطلب إجراء جراحة إضافية، في ظل تدهور حالة رئتها، الأمر الذي كان سيؤثر سلبًا على جودة حياتها.

وأضافت الحديقة أن قرار اللجوء للقتل الرحيم جاء بعد نقاش متأنٍ مع فريق تقييم رعاية الحيوان، لضمان عدم معاناتها.

وكانت "تشياو الصغيرة" قد أُحضرت إلى حديقة حيوانات تايبيه عام 2006 بعد أن تخلى عنها السيرك، واشتهرت بسلوكها النشط الذي شمل السباحة والحفر واستكشاف بيئتها المحيطة.