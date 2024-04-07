مصطفى شعبان يكشف كواليس حريق موقع تصوير "المعلم"

كشف الفنان المصري مصطفى شعبان كواليس حريق موقع تصوير مسلسل "المعلم"، موضحًا أن فريق العمل اضطر للتحايل على السيناريو حتى يستطيعوا استكمال التصوير.

وأضاف شعبان، خلال لقاء تلفزيوني، أن "الحريق كان بمثابة صدمة لنا، فبعد أن وصلنا إلى منازلنا علمنا بوقوعه".

وتابع: "في البداية قيل إن الحريق في موقع الحارة، ثم امتد لموقع شادر السمك، وبعدها قيل إن الحريق التهم الأستوديو بالكامل.. وامتد إلى العمارات المجاورة.. كل هذا ونحن في ذهول".

وأردفت: "أهم ما تأثرت به هو الأهالي المتضررين".

وأشار الفنان المصري إلى أن الحريق أربك حسابات فريق العمل، وسط بقاء أيام من التصوير داخل هذا الموقع، موضحًا أنه تم تصوير نصف المشاهد داخل الموقع، فيما بقي النصف الآخر، ولا وقت لبناء موقع تصوير جديد، على حد تعبيره.

وقال شعبان إن جلسات عمل عديدة ومطولة جمعته مع الكاتب والمخرج، للوصول إلى حل للخروج من هذه الأزمة، وتوصلوا إلى التحايل على السيناريو في سياق الدراما، من خلال تغيير مواقع التصوير.

وأكد أن الحريق تسبب في زيادة عدد أيام التصوير، بعدما كان مقررًا أن ينتهي التصوير في الأيام الأولى من رمضان.