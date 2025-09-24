وفاة المؤثرة "زوزا باين" عن 14 عاماً بعد مأساة مع السرطان

توفيت زوزا باين، صانعة المحتوى الشابة على "إنستغرام"، صباح الاثنين عن عمر يناهز 14 عامًا، بعد صراع طويل مع سرطان الدم النخاعي الحاد، وفقًا لما أعلنته عائلتها يوم الثلاثاء.

وكانت زوزا، المولودة في ولاية ويسكونسن، قد شُخّصت بالمرض النادر في سن الثالثة، وشاركت رحلتها العلاجية مع جمهورها الذي تجاوز 1.8 مليون متابع على حسابها على "إنستغرام"، حيث كانت تنشر بانتظام مقاطع فيديو توثق تحدياتها اليومية وتحديثات علاجها، بما في ذلك سلسلة الفيديو الشهيرة "استعدوا معي".

وقالت عائلتها في بيان: "بقلوب مفجوعة، نعلن وفاة زوزا صباح أمس. لقد عاشت 11 عامًا من أصل 14 عامًا مع سرطانٍ لا يلين، ومع ذلك عاشت حياة أكثر امتنانًا وامتلاءً من معظم الناس. لقد غيّرنا وجودها إلى الأبد، وسيغيّرنا رحيلها أيضًا".

وفي الأيام الأخيرة قبل وفاتها، وثّقت زوزا معاناتها مع الألم الشديد في فيديوهات صادقة، إذ قالت يوم الخميس: "أتناول مسكنات الألم باستمرار لأن جسدي يؤلمني بشدة"، وفي اليوم التالي أضافت: "بالكاد أستطيع المشي الآن، أشعر بألم شديد".

يوم الأحد، قبل يوم واحد فقط من وفاتها، نشرت زوزا آخر فيديو لها أبدت فيه امتنانها "للأشياء الصغيرة"، في شهادة على شجاعتها وصدقها طوال رحلتها.

وأكدت العائلة أن ما جعل حياة زوزا مميزة كان قدرتها على مواجهة أصعب الظروف، والعيش رغم معاناتها، ورغبتها في تجربة طفولة طبيعية معافاة.