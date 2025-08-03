وفاء عامر و"أم مكة".. صداقة خطيرة بدأت بـ"وجبة فسيخ" (فيديو)

تصدر اسم كل من الفنانة المصرية وفاء عامر والتيكتوكر "أم مكة" اهتمام منصات التواصل الاجتماعي والرأي العام بعد القاء القبض على الأخيرة بتهم خطيرة منها "تقديم محتوى مهين للمرأة للمصرية والتحريض على الفسق والفجور، فضلًا عن إفساد الذوق العام وإساءة استغلال منصات التواصل الاجتماعي".

لكن أخطر ما تم توجيهه لـ "أم مكة" كان الاتهام بالتورط في بيع أعضاء لاعب كرة القدم الراحل بنادي الزمالك إبراهيم شيكا.

ورغم أنه لم تثبت إدانتها رسميا بهذا الاتهام، لكن مجرد تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل ألقى بظلال قاتمة على وفاء عامر هي الأخرى.

ويعود السبب وراء ذلك إلى اقتران اسم وفاء بـ"أم مكة" في علاقة صداقة لفتت الأنظار بقوة مؤخرا، وحصدت تفاعلا قويا من نشطاء التواصل الذين أثنوا على "تواضع الفنانة الشهيرة ورغبتها في مساعدة الآخرين وهم في بداية المشوار".

وروت "أم مكة" بداية صداقتها بوفاء عامر، مشيرة إلى أنها بدأت من خلال وجبات "الفسيخ" (وهو سمك مملح يتم تخزينه لفترة طويلة) التي اشتُهرت بتقديمها وبيعها عبر "تيك توك" وكونت شهرة واسعة بسببها، حيث أبدت الفنانة رغبتها في تذوق تلك الوجبات.

وقامت أم مكة بزيارة عامر في فيلتها، فيما قدمت الفنانة مقطع فيديو تروج فيه لوجبة "الفسيخ" وتثني على صاحبتها، ما فتح الطريق أمام صداقة قوية بينهما، خاصة في ظل التواضع الشديد الذي تبديه وفاء تجاه الآخرين، بحسب تصريحات إعلامية لـ "أم مكة".

وأوضحت الأخيرة أنها فوجئت بطريقة التعامل التي تبديها وفاء عامر مع الخدم والسائقين وعمال الحدائق، حيث تطهو لهم الطعام بنفسها وتجلعهم يجلسون على المائدة قبلها وتطعمهم بيدها.

وقالت "أم مكة" إنها تلقت نصائح ذهبية من وفاء عامر بأن تأخذ موضوع "الفسيخ" بشكل أكثر جدية، وتفتتح محلا خاصا بذلك، وتجهز فريق عمل محترفا، بعد أن قضت سنوات تمارس المهنة من باب الهواية.

وأشارت إلى أنها عندما وجدت "اتهامات باطلة" موجهة للفنانة بالتورط في بيع أعضاء إبراهيم شيكا، لم يكن بمقدورها أن تقف مكتوفة الأيدي "بسبب تهافت تلك الادعاءات"، رغم ما تحملته من "حملة عنيفة" طالتها هي الأخرى بسبب موقفها، على حد تعبيرها.

وتصدر وسم "# القبض_ على_ وفاء_ عامر" منصات التواصل، بالتزامن مع القبض على "أم مكة"، إلا أن الفنانة الشهيرة خرجت ببيان تنفي فيه تلك الأنباء، وتؤكد أنها باقية داخل مصر ولم تبادر بالهروب من البلاد، كما تردد بقوة.

وشددت على أنها "استعانت بجهات قانونية متخصصة لحماية اسمها وسمعتها، ومحاسبة كل من أسهم في الإساءة إليها"، فيما أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا تعلن فيه تضامنها مع وفاء عامر في مواجهة "الحملة الممنهجة" التي تتعرض إليها، وفق تعبير البيان.